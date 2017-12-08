البث الحي
أخبار وطنية : شوقي الطبيب : مكافحة الفساد تحتاج لمزيد من التشريعات الداعمة للشفافية مع تعزيزها باوامر تطبيقية أخبار وطنية : الدّولة تسترجع 70هك في سليانة و5000 متر مربع في القصرين بصفة رضائية أخبار وطنية : تغطية إذاعية خاصة للمؤتمر الوطني الثاني لمكافحة الفساد أخبار عالمية : الاحتلال الاسرائيلي يعزز حشوده العسكرية في الضفة الغربية وحدود قطاع غزة أخبار وطنية : حجز 1,5 كغ من المخدرات في ميناء حلق الوادي أخبار وطنية : وحدات جيش البحر تتمكن من انقاذ ربان مركب صيد تونسي سقط عرض سواحل قمرت

الاخبار : أخبار وطنية

isie-2

2018 رئيس هيئة الإنتخابات : الهيئة تعمل على التحضير للإنتخابات البلدية استنادا لموعد 25 مارس

اشار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري الى ان الهيئة تعمل على التحضير للإنتخابات البلدية بناء على التاريخ المقرر ليوم 25 مارس2018 دون ان يستبعد إمكانية تغيير هذا الموعد قائلا « ربما يتغيّر لكن على ضوء ما ستتوصل إليه المشاورات مع أغلب الأحزاب ».
وبين في تصريح اليوم الجمعة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن مجلس الهيئة قد التقى أمس مع ممثلي 10 أحزاب بناء على طلبهم وتم التطرق إلى الصعوبات المتعلقة بالترشحات وضيق الآجال .
ولفت إلى أن هذا اللقاء قد جعل الهيئة تفكر في ضرورة فتح باب للمشاورات مجددا مع أغلب الأحزاب دون إقصاء مشيرا في الآن نفسه الى أن مجلس الهيئة سيجتمع في هذا الغرض لبحث المسألة ويقرر إثرها وعلى ضوء نتائج المشاورات إمكانية تغيير موعد الانتخابات(25 مارس) من عدمه.
وكانت احزاب نداء تونس والنهضة والإتحاد الوطني الحر قد دعوا إثر إجتماعهم يوم الإربعاء الماضي وخلال لقاء إعلامي الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات إلى عقد إجتماع تشاوري جديد مع الأحزاب السياسية، لتحديد موعد نهائي للإنتخابات البلدية.
واوضحت أن هيئة الإنتخابات لم تقدم موعدا نهائيا وإنما إقترحت إجراء هذا الإستحقاق البلدي في 25 مارس 2018، ومازالت المشاورات بخصوص هذا الموعد لم تكتمل مؤكدين أن عقد الإنتخابات البلدية مسألة سياسية تخص الأحزاب بالأساس، وأن الأحزاب الثلاثة حريصة على انجاح هذه المحطة الإنتخابية.
يشار إلى أن المدير التنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قايد السبسي، كان قد أورد الثلاثاء تدوينة بصفحته الرسمية على شبكة التواصل الإجتماعي « فايسبوك »، أكد فيها « أن موعد تنظيم الانتخابات البلدية لا يزال محل أخذ ورد بين مختلف مكونات المشهد السياسي، وأن حركته بصدد التشاور بخصوص الموعد الأفضل لهذا الاستحقاق الانتخابي، قصد اتخاذ موقف موحد يتم إقتراحه لاحقا على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بما يضمن توفير كافة الشروط المناسبة لنجاح هذا الإستحقاق.

توقيت الإدراج ◔ 13:21  08.12.2017
آخر تحيين ◔ 13:21  08.12.2017

بقية الأخبار

مشروع-اصلاح

تابعونا على الفايسبوك

مدونة-سلوك

الميثاق-التحريري-في-التعاطي-مع-الارهاب2

الميثاق-التحريري

النشرات الإخبارية

النشرات-الاخبارية

للتواصل معنا على