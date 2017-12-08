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مكنت وحدات جيش البحر خلال الليلة الفاصلة بين بين 7و8 ديسمبر الحالي من انقاذ ربان مركب صيد تونسي سقط بالبحر عرض سواحل قمرت بالعاصمة وافادت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها اليوم الجمعة ان جيش البحر سخر مباشرة في عملية البحث والانقاذ اثر تلقي نداء استغاثة من المركب المذكور زورقين سريعين وغواصين.وتم التوجه بالربان بعد انتشاله في حالة صحية مستقرة نحو القاعدة البحرية بحلق الوادي اين تكفلت سيارة اسعاف تابعة للحماية المدنية بنقله الى مستشفى المنجي سليم بالمرسى

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وحدات جيش البحر تتمكن من انقاذ ربان مركب صيد تونسي سقط عرض سواحل قمرت ◔ 10:30 08.12.2017 مكنت وحدات جيش البحر خلال الليلة الفاصلة بين بين 7و8 ديسمبر الحالي من انقاذ ربان مركب صيد تونسي سقط بالبحر عرض سواحل قمرت بالعاصمة وافادت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ […]

حملة اعتقالات واسعة في القدس تطال 16 مواطنا على الأقل ◔ 09:30 08.12.2017 نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، حملة اعتقالات واسعة في البلدة القديمة ومناطق واد الجوز، والصونة في مدينة القدس المحتلة، وبلدة العيسوية المجاورة، طالت 16 مواطنا على الأقل. وذكرت […]

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الداخلية : انتشال جثة المفقود الثاني بسد سجنان ◔ 09:07 08.12.2017 تمكنت مساء امس الخميس فرق الغوص التابعة للادارة الجهوية للحماية المدنية ببنزرت من انتشال جثة المفقود الثاني بسد سجنان من ولاية بنزرت اثر غرق مركب صيد كان على متنه رفقة […]