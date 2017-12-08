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وحدات جيش البحر تتمكن من انقاذ ربان مركب صيد تونسي سقط عرض سواحل قمرت

مكنت وحدات جيش البحر خلال الليلة الفاصلة بين بين 7و8 ديسمبر الحالي من انقاذ ربان مركب صيد تونسي سقط بالبحر عرض سواحل قمرت بالعاصمة
وافادت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها اليوم الجمعة ان جيش البحر سخر مباشرة في عملية البحث والانقاذ اثر تلقي نداء استغاثة من المركب المذكور زورقين سريعين وغواصين.وتم التوجه بالربان بعد انتشاله في حالة صحية مستقرة نحو القاعدة البحرية بحلق الوادي اين تكفلت سيارة اسعاف تابعة للحماية المدنية بنقله الى مستشفى المنجي سليم بالمرسى

توقيت الإدراج ◔ 10:30  08.12.2017
آخر تحيين ◔ 10:30  08.12.2017

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