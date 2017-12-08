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مسيرة وطنية كبرى اليوم تحت راية « تونس وفلسطين » انطلاقا من بطحاء محمّد علي

نصرة للقدس الشريف وتنديدا بقرار ترامب تنتظم اليوم بالعاصمة مسيرة وطنية كبرى تحت راية « تونس وفلسطين » على الساعة الثالثة بعد الزوال انطلاقا من بطحاء محمّد علي بمشاركة المنظّمات الوطنية والجمعيات والأحزاب السياسية.
وقد اعلنت امس المنظّمات والجمعيات والأحزاب المجتمعة بمقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل بالمناسبة في بيان مشترك مقاطعة كلّ أنشطة السفارة الأمريكية في تونس ودعمها كلّ أشكال المقاومة من أجل تحرير فلسطين وإقامة دولتها المستقلة وعاصمتها القدس.
وطالبت الحكومة التونسية بموقف حازم رافض لهذا القرار الامريكي.
وجدد رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي التزام تونس الثابت ببذل كلّ ما بوسعها مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل حشد الدعم الدولي لإعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة اهتمام المجموعة الدولية وانتزاع الاعتراف الكامل بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
كما جدد في رسالة وجهها امس إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقوف تونس ومساندتها المطلقة للقضية الفلسطينية.

توقيت الإدراج ◔ 09:15  08.12.2017
آخر تحيين ◔ 09:15  08.12.2017

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