اشرف السيد محمد الناصر رئيس مجلس النواب على الافتتاح الرسمي للمؤتمر الوطني الثاني لمكافحة الفساد والذي ينعقد اليوم وغدا تحت شعار » اما تونس واما الفساد واحنا اخترنا تونس « وذلك بحضور السيد دياغو زورلا المنسق المقيم لمنظومة الامم المتحدة بتونس وسيقع اختتامه بحضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد

وقد اكدالسيد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلال تصريح صحفي ان اعمال الهيئة تشهد تقدما كما دعا الى ارساء مقاربة وقائية لتفكيك منظومة الفساد في تونس المسجلة كما شدد على اهمية تنسيق الجهود بين مختلف الهياكل المعنية بهذا المسار وهو الدور الموكول للمجلس الاعلى لمكافحة الفساد والذي بقي مجهولا من قبل غالبية التونسيين رغم اهميته كما ابدى رايه في تصنيف تونس كجنة ضريبية واوضح ان الحقائق والوقائع في تونس توضح عكس ولابد من بذل مجهود مضاعف لتصحيح هذه الاحكام والتصنيفات الخاطئة

وفي جانب آخر التقت بوابة الاذاعة التونسية بالسيد عبد الكبيرعلوي مدير البرنامج الاممي الانمائي الذي يدعم تونس في مشروع تعزيز الحوكمة الديمقراطية والمساءلة العمومية وقد اكد في تصريحه على نجاح بلادنا في ارساء قوانين مدققة مكافحة للفساد

مواكبة سميرة الخياري مونتاج مروة بن عياد