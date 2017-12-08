قال رئيس حزب حركة النهضة، راشد الغنوشي، إن مصلحة البلاد تقتضي التعجيل بتنظيم الانتخابات البلدية في أقرب وقت ممكن وتجسيم ما ورد في الباب السابع من الدستور، الذي لا يزال معطلا بسبب « تردد بعض الأحزاب التي تفكر بمنطق فئوي »، وفق تقديره.

وعبر الغنوشي، في تصريح لمراسل (وات) بسوسة على هامش حضوره الجمعة في سوسة الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية والثلاثين من أيام المؤسسة، عن خشية حزبه من وجود إرادة لعدم اجراء الانتخابات البلدية المقررة ليوم 25 مارس 2018، معتبرا أن تأجيل هذا الاستحقاق الانتخابي البلدي إلى موعد آخر سيصطدم مع جملة من المواعيد الأخرى الهامة التي من شأنها « زيادة الاكتظاظ » في الأجندة الانتخابية التونسية، وفق تعبيره.

وأشا إلى أن الباب السابع من الدستور المخصص للسلطة المحلية لا يزال موضوعا على الرفوف، حسب توصيفه، داعيا إلى التعجيل بتطبيق اللامركزية وجعلها إحدى أسس التنظيم الإداري والسياسي بالبلاد المحتاجة في الوقت الحاضر إلى الانطلاق في تجسيم قواعد الحكم المحلي وتمتيع الجهات بصلاحيات المسؤولية والسلطة، التي قال إنها بقيت محتكرة الى حد اليوم من قبل السلطة المركزية بالعاصمة.

وحث رئيس حركة النهضة مختلف الأحزاب السياسية على التوافق قريبا من أجل تحديد موعد نهائي وقار للانتخابات البلدية، مذكرا بأن حزبه كان دوما مستعدا للمشاركة في استحقاق الانتخابات البلدية في مختلف مواعيدها التي تم اقتراحها سابقا.