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الاخبار : أخبار وطنية

Beji-caid-essebsi باجي السبسي

رئيس الجمهوريّة يستدعي السفير الأمريكي لإبلاغه بموقف تونس من قرار ترامب

قام رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي باستدعاء السفير الأمريكي بتونس اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2017 لابلاغه بموقف تونس الرافض لقرار الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، كما أكد المستشار لدى رئيس الجمهورية نور الدين بن تيشة في تصريح إعلامي أن رئيس الجمهورية سيلتقي بداية من الأسبوع المقبل بالرئيس الفرنسي ايمانوال ماكرون على هامش قمة المناخ للتباحث حول هذا الملف.
اذاعة صفاقس

توقيت الإدراج ◔ 14:05  08.12.2017
آخر تحيين ◔ 14:05  08.12.2017

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