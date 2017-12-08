الاخبار : أخبار وطنية

قام رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي باستدعاء السفير الأمريكي بتونس اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2017 لابلاغه بموقف تونس الرافض لقرار الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، كما أكد المستشار لدى رئيس الجمهورية نور الدين بن تيشة في تصريح إعلامي أن رئيس الجمهورية سيلتقي بداية من الأسبوع المقبل بالرئيس الفرنسي ايمانوال ماكرون على هامش قمة المناخ للتباحث حول هذا الملف. اذاعة صفاقس

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شوقي الطبيب : مكافحة الفساد تحتاج لمزيد من التشريعات الداعمة للشفافية مع تعزيزها باوامر تطبيقية ◔ 13:25 08.12.2017 اشرف السيد محمد الناصر رئيس مجلس النواب على الافتتاح الرسمي للمؤتمر الوطني الثاني لمكافحة الفساد والذي ينعقد اليوم وغدا تحت شعار » اما تونس واما الفساد واحنا اخترنا تونس « وذلك بحضور […]

جندوبة: الالاف يشاركون في مسيرات بمختلف مدن الولاية للتنديد بقرار نقل السفارة الى القدس ◔ 17:41 08.12.2017 ادان الالاف من المواطنين اليوم الجمعة خلال مشاركتهم في مسيرات شملت مختلف المعتمديات بولاية جندوبة، قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب القاضي بنقل سفارة الولايات المتحدة الامريكية من تلب ابيب الى […]

تخصيص الساعة الأولى من التدريس الاثنين القادم للحديث عن فلسطين ◔ 16:48 08.12.2017 دعت النقابة العامة للتعليم الأساسي، إلى تخصيص الساعة الأولى من التدريس يوم الاثنين القادم للحديث عن فلسطين وتأكيد عروبتها وفضح الاحتلال الصهيوني، حاثة المربين على عرض خريطة فلسطين الكاملة في […]

الوحدات العسكرية توقف 3 أشخاص وتحجز بندقية صيد وذخيرة في المنطقة الحدودية العازلة ◔ 14:56 08.12.2017 تصدت إحدى التشكيلات العسكرية العاملة بالمنطقة الحدودية العازلة اليوم الجمعة لسيارة لا تحمل لوحات منجمية بجهة « بئر زار » (جنين)، على بعد حوالي 500 متر عن رسم الحد مع ليبيا. وأوقفت […]

السفارة الأمريكية في تونس تغلق أبوابها اليوم بسبب الاحتجاجات الرافضة لقرار ترامب بخصوص القدس ◔ 14:50 08.12.2017 أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس غلق أبوابها اليوم الجمعة بسبب الاحتجاجات التى تشهدها البلاد على اثر قرار الرئيس الأمريكي بخصوص القدس، داعية رعاياها الى اتخاذ الاحتياطات الضرورية والحفاظ على […]