نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، حملة اعتقالات واسعة في البلدة القديمة ومناطق واد الجوز، والصونة في مدينة القدس المحتلة، وبلدة العيسوية المجاورة، طالت 16 مواطنا على الأقل.

وذكرت مصادر محلية أنه عرف من بين المعتقلين في البلدة القديمة كل من: جهاد ناصر قوس، روحي الكلغاصي، وماجد راغب الجعبة، وحمزة ملحس من منطقة باب حطة، وأمير البلبيسي من منطقة الصوانة.

وأوضحت أن الاعتقالات طالت أيضا مصطفى الهشلمون من منطقة الطور، ومحمد أبو شوشة من منطقة واد الجوز.

وقالت المصادر ذاتها أن الاحتلال اعتقل أيضا عشرة شبان من بلدة العيسوية وأنه قام بالاعتداء عليهم بالضرب وهم: أمير غريب، ومحمد داري، ويزن جابر، وفايز محيسن، ومحمد أيمن عبيد، وأنس أبو عصب وليث محمود وآدم مصطفى، ومحمد الكسواني، وأحمد درباس.

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