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الاخبار : أخبار وطنية

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جندوبة: الالاف يشاركون في مسيرات بمختلف مدن الولاية للتنديد بقرار نقل السفارة الى القدس

ادان الالاف من المواطنين اليوم الجمعة خلال مشاركتهم في مسيرات شملت مختلف المعتمديات بولاية جندوبة، قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب القاضي بنقل سفارة الولايات المتحدة الامريكية من تلب ابيب الى القدس الشرقية، واعتبروا القرار « اعتداء صارخا على حق الفلسطينيين في ان تكون القدس عاصمة لهم وحقهم كشعب في تقرير مصيرهم ».
وشارك في المسيرة الحاشدة التي انطلقت في مدينة جندوبة وجابت الشارع الرئيسي الاف المواطنين والتلاميذ ونشطاء من الهيئات المدنية والسياسية بالجهة، رفعوا شعارات نددت « بصمت عدد من الانظمة العربية وانتهاكات الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل لحق شعب اعزل ».
كما اكبر المشاركون في المسيرة، صمود الشعب الفلسطيني في وجه الاستهدافات المتتالية التي تطال ارضهم، وحقهم في دولة مستقلة عاصمتها القدس، واعربوا في ذات الوقت عن « الاستعداد لخوض اشكالا نضالية مختلفة لوقت تنفيذ قرار نقل مقر السفارة، وتمكين الفلسطينيين من حقهم في بناء دولتهم، وفق ما اقتضنته المعاهادات الدولية الموقعة في الغرض ».

توقيت الإدراج ◔ 17:41  08.12.2017
آخر تحيين ◔ 17:41  08.12.2017

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