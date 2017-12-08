البث الحي
أخبار وطنية : شوقي الطبيب : مكافحة الفساد تحتاج لمزيد من التشريعات الداعمة للشفافية مع تعزيزها باوامر تطبيقية أخبار وطنية : الدّولة تسترجع 70هك في سليانة و5000 متر مربع في القصرين بصفة رضائية أخبار وطنية : تغطية إذاعية خاصة للمؤتمر الوطني الثاني لمكافحة الفساد أخبار عالمية : الاحتلال الاسرائيلي يعزز حشوده العسكرية في الضفة الغربية وحدود قطاع غزة أخبار وطنية : حجز 1,5 كغ من المخدرات في ميناء حلق الوادي أخبار وطنية : وحدات جيش البحر تتمكن من انقاذ ربان مركب صيد تونسي سقط عرض سواحل قمرت

الاخبار : أخبار وطنية

ARMEE-TUNISIE جيش تونس

الوحدات العسكرية توقف 3 أشخاص وتحجز بندقية صيد وذخيرة في المنطقة الحدودية العازلة

تصدت إحدى التشكيلات العسكرية العاملة بالمنطقة الحدودية العازلة اليوم الجمعة لسيارة لا تحمل لوحات منجمية بجهة « بئر زار » (جنين)، على بعد حوالي 500 متر عن رسم الحد مع ليبيا.
وأوقفت ثلاثة أشخاص كانوا على متنها، اثنان منهم من مدينة « نالوت » الليبية والثالث من النيجر، وحجزت لديهم بندقية صيد و100 خرطوشة، وذلك وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الدفاع الوطني.
وأصافت الوزارة أنه سيتم تسليم الافراد والمحجوز لوحدات الحرس الوطني بالجهة.

توقيت الإدراج ◔ 14:56  08.12.2017
آخر تحيين ◔ 14:56  08.12.2017

بقية الأخبار

مشروع-اصلاح

تابعونا على الفايسبوك

مدونة-سلوك

الميثاق-التحريري-في-التعاطي-مع-الارهاب2

الميثاق-التحريري

النشرات الإخبارية

النشرات-الاخبارية

للتواصل معنا على