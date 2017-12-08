تصدت إحدى التشكيلات العسكرية العاملة بالمنطقة الحدودية العازلة اليوم الجمعة لسيارة لا تحمل لوحات منجمية بجهة « بئر زار » (جنين)، على بعد حوالي 500 متر عن رسم الحد مع ليبيا.
وأوقفت ثلاثة أشخاص كانوا على متنها، اثنان منهم من مدينة « نالوت » الليبية والثالث من النيجر، وحجزت لديهم بندقية صيد و100 خرطوشة، وذلك وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الدفاع الوطني.
وأصافت الوزارة أنه سيتم تسليم الافراد والمحجوز لوحدات الحرس الوطني بالجهة.
الوحدات العسكرية توقف 3 أشخاص وتحجز بندقية صيد وذخيرة في المنطقة الحدودية العازلة
تصدت إحدى التشكيلات العسكرية العاملة بالمنطقة الحدودية العازلة اليوم الجمعة لسيارة لا تحمل لوحات منجمية بجهة « بئر زار » (جنين)، على بعد حوالي 500 متر عن رسم الحد مع ليبيا.