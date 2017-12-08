أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس غلق أبوابها اليوم الجمعة بسبب الاحتجاجات التى تشهدها البلاد على اثر قرار الرئيس الأمريكي بخصوص القدس، داعية رعاياها الى اتخاذ الاحتياطات الضرورية والحفاظ على مستوى عال من اليقظة.

كما دعتهم ،وفق بلاغ نشر على موقعها الرسمي، على مراجعة خططهم الأمنية وتجنب مناطق المظاهرات، محذرة إياهم من الاقتراب من التجمعات والاحتجاجات والى إتباع تعليمات السلطات المحلية.

يذكر أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب أعلن الأربعاء الماضى الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني واعتزامه نقل سفارة بلاده إليها.

وقد أعربت تونس عن عميق انشغالها لما يمثله هذا القرار من مساس جوهري بالوضع القانوني والتاريخي للمدينة وخرق لقرارات الأمم المتّحدة ذات الصلة وللاتّفاقات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي التي تمت برعاية أمريكية والتي تنص على أنّ وضع مدينة القدس يتمّ تقريره في مفاوضات الحل النهائي.

واعتبرت أنّ هذا القرار يهدد جديا بتقويض أسس عملية السلام وجهود استئناف مفاوضات السلام، ويدفع بالمنطقة نحو مزيد من التوتّر وعدم الاستقرار، فضلا عمّا يمثله من استفزاز لمشاعر الأمة العربية والإسلامية باعتبار رمزية القدس ومكانتها في المنطقة والعالم.

تجدر الإشارة الى أن مختلف ولايات الجمهورية تشهد منذ أمس الخميس تحركات ومسيرات للتنديد بقرار ترامب.