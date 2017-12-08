استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بسليانة مساء أمس الخميس 07 ديسمبر 2017 عقارا دوليا يتمثل في جزء من قطع الأرض الدّولية المكونة لشركة الإحياء والتنمية الفلاحية » الحياة » الماسحة لـ 70 هك والكائنة بمعتمدية سيدي بورويس من ولاية سليانة.وقد تمت العملية تنفيذا لقرار إخلاء صادر عن والي الجهة.

وقد جرى استرجاع العقار بحضور كافة أجهزة الدّولة وبالتنسيق التام مع السلط الأمنية بالجهة وفق ما ورد في بلاغ صادر اليوم الجمعة عن وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية التي اشارت كذلك الى انه تمّ تحويز مصالح ديوان الأراضي الدّولية بالعقار المسترجع إلى حين النظر في إعادة توظيفه لاحقا.

كما استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بالقصرين الخميس عقارا دوليا محاذيا لمثال التهيئة العمرانية لبلدية سبيطلة تقدّر مساحته بحوالي 5000 متر مربع . وقد تمت عملية الاسترجاع بطريقة رضائية مع المستولي على العقار ، وتم تسليمه إلى مصالح المركّب الفلاحي الخضراء بسبيطلة.

وبينت الوزارة في بلاغها ان عمليات استرجاع الدّولة لعقاراتها تتنزل في إطار حرص كافة أجهزتها على التصدّي لكلّ الاعتداءات والتجاوزات التي يتعرض لها الملك العمومي في أغلب تمناطق الجمهورية ، والتأكيد أيضا على علوية القانون وتكريس هيبة الدّولة مشيرة الى ان هذه العملية مكنت من استرجاع أكثر من 22 الف هكتار من أراضي الدّولة إلى حدّ الآن.