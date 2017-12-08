تمكنت مساء امس الخميس فرق الغوص التابعة للادارة الجهوية للحماية المدنية ببنزرت من انتشال جثة المفقود الثاني بسد سجنان من ولاية بنزرت اثر غرق مركب صيد كان على متنه رفقة شخص ثان يوم 27 نوفمبر 2017 .

واشار بلاغ صادر اليوم الجمعة عن وزارة الداخلية ان فرقا من الحرس البحري وجيش البحر الى جانب غواصين مدنيين واهالي المنطقة شاركوا في عمليات البحث عن جثث المفقودين الاثنين علما وانه تم انتشال الجثة الاولى يوم 6 ديسمبر الجاري