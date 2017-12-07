دعت وزارة المرأة والأسرة والطفولة جميع الأولياء للتحلي باليقظة أمام ما يواجه أبناءهم من أخطار في الفضاء السبراني (الافتراضي)، لافتة إلى أنه في الفترات الاخيرة انتشرت ألعاب تهدف الى تدمير نفسية الطفل والدفع به في متاهات قد تنتهي به نحو سلوكات محفوفة

بالمخاطر وحتى الانتحار.

وأوضحت الوزارة في بلاغ أصدرته الخميس، ان هذه الألعاب وإذ تبدو ظاهريا بسيطة إلا أنها في الواقع تعتمد أسلوب التحديات لإنجاز مهمات معيّنة

وذلك تحت التهديد والإكراه في حال رفض مواصلة التحدي، مشيرة الى ان مثل هذه الالعاب قد أسفرت عن مقتل مئات الاطفال في مختلف دول العالم.

وأكد البلاغ أن الوزارة تسعى بكل ما أتيح لها من إمكانيات وبالتنسيق مع وزارة تكنولوجيات الاتصالات والاقتصاد الرقمي قصد تأمين اكبر قدر من

الحماية للأطفال من كل تهديدات تتعلق بسوء استعمال وسائل الاتصال الحديثة، إلا أن هذه المجهودات تبقى منقوصة مالم تكن مدعومة بوعي من الاولياء وبمجهودات حمائية ورقابية من قبلهم.