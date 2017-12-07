قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس إن دولا « كثيرة » ستحذو حذو الولايات المتحدة في الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وإن هناك اتصالات تجري بالفعل في هذا الشأن.

ولم يذكر نتنياهو في تصريحه، الذي أدلى به في مقر وزارة الخارجية، أيا من هذه الدول بالاسم.

وقال إن بعض الدول قد تنقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة حتى قبل الخطوة الأمريكية التي تتوقع إدارة الرئيس دونالد ترامب أن تستغرق عدة سنوات لتنفيذها.