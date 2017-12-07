قال المحلل السياسي رئيس المعهد التونسي للدراسات الدولية ان القرار الامريكي الاعتراف بالقدس عاصمة للدولة العبرية والذي اثار ردود فعل فلسطينية وعربية ودولية منددة انه جاء تنفيذا لقرار اتخذه الكونغرس الامريكي منذ ما يزيد عن عشرين سنة.

وتتواصل ردود الفعل العربية والدولية المستنكرة والمنددة بقرار الرئيس الامريكي .

منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروربي فدريكا موغريني قالت ان قرار ترامب الاخير سياخذنا الى اوقات أكثر سوادا ، فيما اعتبرت الخارجية الروسية ان الموقف الامريكي يهدد بنسف عملية السلام ويهدد بتصعيد الصراع الفلسطيني الاسرائيلي .

وقالت الخارجية البريطاني من ناحيتها ان اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل لا يفيد.

هذا ومن المنتظر ان يعقد مجلس الامن الدولي بناء على طلب ثمانية دول اجتماعا طارئا صباح غد الجمعة لبحث الاعتراف الاحادي للرئيس الاميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

المصدر:الإذاعة الوطنية