التقى وزير المالية محمد رضا شلغوم وكاتب الدولة للشؤون الخارجية صبري باش طبجي صباح، الخميس، بمقر وزارة المالية سفير الاتحاد الاوروبي بتونس باتريس برقاميني، الذي كان مصحوبا بسفراء دول الاتحاد الاوروبي المعتمدين بتونس.

وبين الجانب التونسي، وفق بلاغ أصدرته وزارة المالية، أن إدراج تونس ضمن قائمة البلدان غير المتعاونة جبائيا يعد قرارا غير ملائم ولا يتماشى مع الجهود، التي بذلتها تونس من أجل الإلتزام بالمقتضيات الدولية للشفافية الجبائية ومنها الإنخراط بصفة شريك في الإطار الشامل للحد من تاكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح.

وذكر الجانب التونسي أن كافة البيانات والتوضيحات قد قدمت للمصالح الفنية لـ « مدونة السلوك » الاوروبية في المجال الجبائي والمتعلقة بمطابقة المنظومة الجبائية التونسية لقواعد الشفافية الدولية.

وأكد الجانب الاوروبي من جهته عزمه القيام بكل المساعي وبذل الجهود من أجل مراجعة هذا التصنيف في أقرب الاجال إعتبارا للعلاقات الاستراتيجية والتقليدية، التي تجمع الجانبين مؤكدين أن ذلك لن يكون له تأثير على برامج التعاون المالي والاقتصادي بين تونس والاتحاد الاوروبي.