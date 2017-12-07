البث الحي
أخبار عالمية : صائب عريقات : خطاب ترامب يلغي أي دور محتمل للولايات المتحدة كوسيط في المنطقة أخبار اقتصادية : نقص الزيت النباتي المدعم ! أخبار وطنية : لجنة التشريع العام تصادق على مشروع ميزانية المجلس الأعلى للقضاء وترجئ النظر في الطعن في الفصل 33 من قانون الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية إلى ما بعد الزوال أخبار وطنية : العثور على 14 قذيفة من مخلفات الحرب العالمية داخل داموس بجبل الهري في مجاز الباب أخبار وطنية : حركة نداء التونسيين بالخارج تقدم برنامج مرشحتها للإنتخابات التشريعية الجزئية بالمانيا

الاخبار : أخبار وطنية

UE

لقاء وزير المالية وكاتب الدولة للشؤون الخارجية بسفراء دول الاتحاد الاوروبي

التقى وزير المالية محمد رضا شلغوم وكاتب الدولة للشؤون الخارجية صبري باش طبجي صباح، الخميس، بمقر وزارة المالية سفير الاتحاد الاوروبي بتونس باتريس برقاميني، الذي كان مصحوبا بسفراء دول الاتحاد الاوروبي المعتمدين بتونس.
وبين الجانب التونسي، وفق بلاغ أصدرته وزارة المالية، أن إدراج تونس ضمن قائمة البلدان غير المتعاونة جبائيا يعد قرارا غير ملائم ولا يتماشى مع الجهود، التي بذلتها تونس من أجل الإلتزام بالمقتضيات الدولية للشفافية الجبائية ومنها الإنخراط بصفة شريك في الإطار الشامل للحد من تاكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح.
وذكر الجانب التونسي أن كافة البيانات والتوضيحات قد قدمت للمصالح الفنية لـ « مدونة السلوك » الاوروبية في المجال الجبائي والمتعلقة بمطابقة المنظومة الجبائية التونسية لقواعد الشفافية الدولية.
وأكد الجانب الاوروبي من جهته عزمه القيام بكل المساعي وبذل الجهود من أجل مراجعة هذا التصنيف في أقرب الاجال إعتبارا للعلاقات الاستراتيجية والتقليدية، التي تجمع الجانبين مؤكدين أن ذلك لن يكون له تأثير على برامج التعاون المالي والاقتصادي بين تونس والاتحاد الاوروبي.

توقيت الإدراج ◔ 16:37  07.12.2017
آخر تحيين ◔ 16:37  07.12.2017

بقية الأخبار

مشروع-اصلاح

تابعونا على الفايسبوك

مدونة-سلوك

الميثاق-التحريري-في-التعاطي-مع-الارهاب2

الميثاق-التحريري

النشرات الإخبارية

النشرات-الاخبارية

للتواصل معنا على