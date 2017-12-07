قرارات مكتب البرلمان بخصوص اعلان الرئيس الأمريكي الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها

أعلن رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر إثر انعقاد مكتب المجلس بصفة طارئة صباح اليوم الخميس عن جملة من قرارات تم بموجبها تغيير جدول أعمال الجلسة العامة وتخصيصها لمناقشة قرار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعتراف الولايات المتحدة الاميركية بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها.

وبين الناصر في تصريح إعلامي إثر اللقاء ان لائحة المساندة والتنديد التي سيتم المصادقة عليها خلال الجلسة العامة سيتم إرسالها إلى الكونغرس الأمريكي وإلى البرلمانات الدولية.

كما دعا النواب إلى المشاركة في جميع التحركات والاحتجاجات الوطنية من بينها المسيرة التي سيتم تنظيمها غدا الجمعة ودعت إليها الأحزاب والمنظماتالوطنية .كما أكد أنه سيتم تحريك الدبلوماسية البرلمانية على المستوى الدولي في إتجاه التراجع عن قرار الرئيس الأمريكي الأخير.

يذكر ان قاعة المجلس قد وشحت خلال الجلسة العامة الممتازة بعلمين كبيرين لتونس وفلسطين كما وضع النواب أمامهم أعلاما فلسطينية وصورا لمدينة القدس وقبة الصخرة كتب عليها « القدس لنا » و »القدس عاصمة فلسطين الأبدية »، كما رددوا في مستهل الجلسة شعارات تنادي بتحرير فلسطين ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أمس الأربعاء، عن قرار نقل سفارة الولايات المتحدة الى القدس المحتلة وجعلها عاصمة للكيان