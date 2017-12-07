تحتضن مدينة العلوم بتونس بداية من يوم غد الجمعة وإلى غاية يوم 6 ماي 2018 المعرض العلمي الجديد « الروبوتات في المدينة » الذي يتكوّن من 6 روبوتات تفاعليّة وتعليمية.

ويوفر هذا المعرض الفرصة للإبحار في عالم جذاب من الروبوتات الصناعية التي تحولت وظيفتها الأصلية قصد تمكين الزائر من اللمس والتجربة والتساؤل والتعلم عبر اللعب. كما يتيح المعرض لزائره فرصة التفاعل مع الروبوت حيث يقدم له العصير ويلعب الكرة ويتسابق مع الزائرين في بناء حائط… .

كما يمكن للزائر أن يحمل معه تمثالا نصفيا ثلاثي الأبعاد (3D) بعد أن وقع تصويره بواسطة الماسح الضوئي. ويطرح هذا المعرض سؤالا محوريا حول العلاقة الجدلية بين الإنسان والروبوت من وجهة نظر أخلاقية وفلسفيّة في ظل هذا التطور المطّرد في مجال الروبوتية إذ أن الروبوتات باتت اليوم تتقاسم

مع الإنسان واقعه اليومي في مجال الخدمات و المساعدة الشخصية أو الصناعية.

يشار الى ان الروبوتية هي مجموع التقنيات التي تساعد على تصميم الروبوتات، وتشمل التطبيقات اللازمة للروبوتية مجالات مختلفة مثل الصناعة والحياة العامّة والطبّ والمجال العسكريّ.

وفي ما يلي توقيت المعرض العلمي التفاعلي طيلة أيام الأسبوع ما عدا يوم الإثنين يوم الراحة الأسبوعية:

من الثلاثاء إلى السبت: من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الخامسة و النصف مساء

يوم الأحد: من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الرابعة مساء