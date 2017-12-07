أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم في افتتاح ندوة حول تسريع تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة والتي تنظمها اليوم وغدا وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة في اطار المبادرات الحكومية من اجل التنمية والتشغيل عن عدة مشاريع سينطلق تنفيذها بداية من سنة 2018.

مؤكدا ان البرنامج الطاقي التونسي سيساهم في إنتاج 1000 ميغاواط في أفق 2020 » وهو ما يمثل 20 بالمائة من الإستهلاك الطاقي الإجمالي الحالي من خلال مشاريع استثمارية تقدر بـ 2.5 مليار دينار.

وزير الطاقة و المناجم والطاقات المتجددة خالد قدور أشار إلى أهمية هذه المشاريع بالنظر إلى ارتفاع أسعار الطاقة الكلاسيكية وأيضا ازاء مساهمتها في دفع التنمية و التشغيل خصوصا في الجهات

المصدر:الإذاعة الوطنية