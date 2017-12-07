أصدرت السلطات المحلية بمعتمدية غمراسن من ولاية تطاوين، اليوم الخميس، قراري إخلاء لمسكنين في حي « أم زلاف » بالمنطقة بناء على توصية من الادارة الجهوية للحماية المدنية والادارة الجهوية للتجهيز والإسكان اعتبارا لما يشكلانه من خطر على متساكنيهما بسبب تدفق عيون مياه غزيرة نسبيا داخلهما والتي مازالت تجري إلى حد الان منذ موجة الأمطار الغزيرة التي اجتاحت المنطقة منذ قرابة الشهر وبلغت كمياتها حوالي 87 مم .

وفي هذا الإطار، أفاد معتمد غمراسن، علي الزايدي، مراسل (وات) في الجهة، بأن وزارة التجهيز والاسكان أرسلت اليوم كاسحة الى الحي لفتح الطوابي التي أقدم المواطنون على انجازها لتجميع مياه الامطار لتنتفع بها اشجارهم، والتي يرجح أنها تغذي العيون المشار إليها، مبرزا أنه تم بعد ايام من تهاطل الامطار وضع كميات من الحجارة المكسرة على مستوى المسلك المؤدي الي المساكن بالحي لتيسير وصول المتساكنين الى منازلهم مترجلين.

من جانبهم، أبرز متساكنو الحي، في تصريحات متطابقة لمراسل (وات) بالجهة، أن وضعهم صعب ومهددون في حال نزول أمطار غزيرة أخرى فالعيون أصبحت تنبع من مساكنهم ومن حولهم ، وتجمعت المياه بكميات كبيرة قريبا منهم لتحول دون التحرك في الحي بسهولة، ولتولد الحشرات والامراض ولا سيما اللشمانيا التي تفشت في المنطقة.

وطالبوا بالتسريع في اصلاح الأعطاب المتسسبة في هذا المشكل من خلال مشروع حماية حقيقي ينطلق من مجرى « الشعبة » لتسهيل العبور الى المساكن وازالة المياه الآسنة والقضاء على كل أسباب توالد الحشرات والامراض في المنطقة، على حد قولهم.