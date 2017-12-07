اعلنت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية، سلمى اللومي، ان امضاء اتفاقية السماء المفتوحة مع الاتحاد الاوروبي سيتم يوم الاثنين 11 ديسمبر 2017 برئاسة الحكومة.

واشارت في تصريح ل « وات »، على هامش افتتاح الدورة 46 لممثلي الديوان الوطني التونسي للسياحة بالخارج، الى ان هذه الاتفاقية ستساهم في دفع السياحة التونسية وتعزيز توافد السياح على البلاد.

وقالت « انه لا مبرر للتخوف من اجراء السماء المفتوحة خاصة وان كل البلدان المنافسة لتونس تعتمد هذا الاجراء منذ مدة طويلة باعتبار ما يقدمه من تسهيلات للسياحة التونسية ودعم لتطورها ».

واضافت « لا خوف على الناقلة الوطنية خاصة وان مطار تونس قرطاج سيكون خارج هذه الاتفاقية لمدة 5 سنوات ستستغل لتعزيز الخطوط الجوية التونسية وتطوير قدرتها التنافسية ».

واعتبر رئيس الجامعة التونسية لوكالات الاسفار والسياحة، محمد علي التومي، انه « من المنطقي ان توقع تونس، اليوم، اتفاقية السموات المفتوحة خاصة وانه سيساهم في توافد شركات الطيران التي تعتمد التسعيرات المنخفضة على بلادنا وبالتالي تساهم في تزايد عدد الوافدين وخاصة من الشبان ذوي الامكانيات المادية المحدودة.

وحذر التومي من ان يكون توقيع هذه الاتفاقية على حساب الخطوط الجوية التونسية « وهو ما يهدد بكارثة » على حد قوله داعيا الى الاسراع بهيكلة الناقلة الوطنية لتكون قادرة على المنافسة والصمود امام المنافسة والمحافظة على دوره التاريخي كركيزة لدعم السياحة التونسية.

واعتبر ان استثناء مطار تونس قرطاج الدولي وجعله على ذمة الخطوط التونسية لمدة خمس سنوات، هو اجراء طيب للمحافظة على الخطوط التونسية والتي تبرز اهميتها عند فتح اسواق جديدة لايمكن تامينها الا عبر الناقلة الوطنية.