وصف الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب القاضي بالاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الامريكية إلى هذه المدينة ب »الخطير والبعيد عن كل معقولية »، وبأنه « اختراق للقانون الدولي ولقرارات مجلس الامن، ومظلمة أخرى تسلط على فلسطين بعد مائة عام من وعد بلفور ».

وأكد، في بيان له، اليوم الخميس، دعمه المستمر وتضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني حتى يستعيد حقوقه المشروعة، مذكرا بأن هذا الاعلان الامريكي يمثل مساسا جوهريا بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، وخرقا لقرارات الامم المتحدة ذات الصلة، وللاتفاقيات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي التي تمت برعاية أمريكية والتي تنص على أن وضع مدينة القدس يتم تقريره في مفاوضات الحل النهائي.

وطالب الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي الحكومات المغاربية بالتنديد بهذا القرار والعمل على مقاطعته كليا وعدم التعامل مع أي هيكل وإطار ينبثق عنه، كما دعا المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان والحركات النقابية وكل أحرار العالم الى تحمل مسؤولياتهم التاريخية في التصدي لهذه المؤامرة الصهيونية الامريكية لتهويد القدس، وفق ما جاء في نص البيان.