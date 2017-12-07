ندد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الخميس، بشدة قرار الرئيس الامريكي دونالد ترمب نقل سفارة بلاده في اسرائيل الى القدس المحتلة واصفا اياه بالقرار « الكارثي والعدائي الذي يحمل استفزازا لمشاعر العرب والمسلمين وكافة احرار العالم » مما يتطلب التراجع الفوري عنه ».

واوضح الاتحاد ، في بلاغ له، ان القرار « يضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات والمواثيق والقوانين الدولية التي نصت صراحة على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته على ارضه المغتصبة ظلما وعدوانا واعتبار القدس عاصمة ابدية للشعب الفلسطيني ».

ودعا الدول العربية الى التضامن والشعب التونسي الى تحرك وطني واسع للتعبير مجددا عن مناصرة تونس للقضية الفلسطينة العادلة ودعم تونس المتواصل لنضالات الشعب الفلسطيني.

وعبر الاتحاد عن مشاعر الاستياء من « انحياز الادارة الامركية الاعمي وتحالفها الاستراتيجي مع الكيان الصهيوني « الذي لم يتورع عن ارتكاب افظع الجرائم وابشع الانتهاكات في حق الشعب الفلسطيني من قتل وتدمير وتشريد واستيلاء على الارض وهتك للاعراض « .

ونبه الاتحاد الى التداعيات الخطيرة لمثل هذا القرار على الامن والاستقرار الدوليين باعتباره يضرب عملية السلام ويزيد في تاجيج غضب العرب والمسلمين و يهدد المنطقة باسرها ويدعو الادارة الامريكية الى التراجع عنه فورا .