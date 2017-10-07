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تونس تعود بقوز ثمين من كوناكري بعد فوزها برباعية على المنتخب الغيني والدي اكتفى بتسجيل هدف يتيم

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نسور قرطاج يحلقون عاليا نحو سماء المونديال بعد فوز تاريخي على غينيا ◔ 20:12 07.10.2017 تونس تعود بقوز ثمين من كوناكري بعد فوزها برباعية على المنتخب الغيني والدي اكتفى بتسجيل هدف يتيم

« الشروع في إعداد مشروع قانون يتعلق بالاعتداءات على المستشفيات وأعوان الصحة « ◔ 18:53 07.10.2017 أعلنت المديرة العامة للصحة « نبيهة البورصالي »، اليوم السبت، في تصريح لمراسلة (وات) بصفاقس أن وزارة الصحة شرعت في إعداد مشروع قانون يتعلق بالاعتداءات على المستشفيات وأعوان الصحة أثناء أدائهم لعملهم […]

روضة القرافي: ضرورة تقييم القضاة حسب مقتضيات الدستور الجديد ◔ 17:54 07.10.2017 أكدت رئيسة القضاة التونسيين روضة القرافي اليوم السبت 07 أكتوبر 2017، خلال ندوة علمية حول « تقييم القضاة…الأهداف والمعايير والآليات » ، على ضرورة تقييم القضاة حسب مقتضيات الدستور الجديد خلافا للدستور […]

وزير الصحّة: هناك أزمة أمنية داخل المستشفيات العمومية ◔ 17:48 07.10.2017 أقر وزير الصحة سليم شاكر خلال زيارة فجئية أداها الليلة الماضية إلى عدد من المؤسسات الاستشفائية في ولاية جندوبة بوجود ما وصفه بالأزمة الكبيرة في مجال الامن بالمستشفيات العمومية. وأكّد […]