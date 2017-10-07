تونس تعود بقوز ثمين من كوناكري بعد فوزها برباعية على المنتخب الغيني والدي اكتفى بتسجيل هدف يتيم
تونس تعود بقوز ثمين من كوناكري بعد فوزها برباعية على المنتخب الغيني والدي اكتفى بتسجيل هدف يتيم
تونس تعود بقوز ثمين من كوناكري بعد فوزها برباعية على المنتخب الغيني والدي اكتفى بتسجيل هدف يتيم
أعلنت المديرة العامة للصحة « نبيهة البورصالي »، اليوم السبت، في تصريح لمراسلة (وات) بصفاقس أن وزارة الصحة شرعت في إعداد مشروع قانون يتعلق بالاعتداءات على المستشفيات وأعوان الصحة أثناء أدائهم لعملهم […]
أكدت رئيسة القضاة التونسيين روضة القرافي اليوم السبت 07 أكتوبر 2017، خلال ندوة علمية حول « تقييم القضاة…الأهداف والمعايير والآليات » ، على ضرورة تقييم القضاة حسب مقتضيات الدستور الجديد خلافا للدستور […]
أقر وزير الصحة سليم شاكر خلال زيارة فجئية أداها الليلة الماضية إلى عدد من المؤسسات الاستشفائية في ولاية جندوبة بوجود ما وصفه بالأزمة الكبيرة في مجال الامن بالمستشفيات العمومية. وأكّد […]
تفتح هيئة الانتخابات بداية من اليوم مكاتب تسجيل الناخبين التونسيين المقيمين بألمانيا في اطار الانتخابات التشريعية الجزئية على ان يغلق التسجيل يوم الأحد الموافق للـ 15 من أكتوبر الجاري. يذكر […]