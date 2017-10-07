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نسور قرطاج يحلقون عاليا نحو سماء المونديال بعد فوز تاريخي على غينيا

تونس تعود بقوز ثمين من كوناكري بعد فوزها برباعية على المنتخب الغيني والدي اكتفى بتسجيل هدف يتيم

توقيت الإدراج ◔ 20:12  07.10.2017
آخر تحيين ◔ 20:12  07.10.2017

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