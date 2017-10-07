قلت رويترز عن شرطة العاصمة البريطانية لندن قولها انها لا تتعامل مع حادث السيارة، الذي وقع خارج متحف التاريخ الطبيعي في غرب المدينة وتسبب في إصابة عدد من الأشخاص، على أنه متصل بالإرهاب.
وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن سيارة اعتلت الرصيف خارج المتحف وأن الشرطة وصفت الحادث في منطقة ساوث كينزنجتون في غرب لندن بأنه تصادم وأضافت أن رجلا اعتقل في الموقع.
شرطة لندن: حادث السيارة خارج متحف التاريخ الطبيعي لا يتصل بالإرهاب
قلت رويترز عن شرطة العاصمة البريطانية لندن قولها انها لا تتعامل مع حادث السيارة، الذي وقع خارج متحف التاريخ الطبيعي في غرب المدينة وتسبب في إصابة عدد من الأشخاص، على أنه متصل بالإرهاب.