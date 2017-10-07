الاخبار : أخبار عالمية

قلت رويترز عن شرطة العاصمة البريطانية لندن قولها انها لا تتعامل مع حادث السيارة، الذي وقع خارج متحف التاريخ الطبيعي في غرب المدينة وتسبب في إصابة عدد من الأشخاص، على أنه متصل بالإرهاب. وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن سيارة اعتلت الرصيف خارج المتحف وأن الشرطة وصفت الحادث في منطقة ساوث كينزنجتون في غرب لندن بأنه تصادم وأضافت أن رجلا اعتقل في الموقع.

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روضة القرافي: ضرورة تقييم القضاة حسب مقتضيات الدستور الجديد ◔ 17:54 07.10.2017 أكدت رئيسة القضاة التونسيين روضة القرافي اليوم السبت 07 أكتوبر 2017، خلال ندوة علمية حول « تقييم القضاة…الأهداف والمعايير والآليات » ، على ضرورة تقييم القضاة حسب مقتضيات الدستور الجديد خلافا للدستور […]

وزير الصحّة: هناك أزمة أمنية داخل المستشفيات العمومية ◔ 17:48 07.10.2017 أقر وزير الصحة سليم شاكر خلال زيارة فجئية أداها الليلة الماضية إلى عدد من المؤسسات الاستشفائية في ولاية جندوبة بوجود ما وصفه بالأزمة الكبيرة في مجال الامن بالمستشفيات العمومية. وأكّد […]

فتح مكاتب تسجيل الناخبين التونسيين المقيمين بألمانيا للانتخابات التشريعية الجزئية ◔ 17:47 07.10.2017 تفتح هيئة الانتخابات بداية من اليوم مكاتب تسجيل الناخبين التونسيين المقيمين بألمانيا في اطار الانتخابات التشريعية الجزئية على ان يغلق التسجيل يوم الأحد الموافق للـ 15 من أكتوبر الجاري. يذكر […]

ليبيا.. العثور علي رفات 21 قبطيا مصريا ذبحهم تنظيم « داعش » في مدينة سرت عام 2015 ◔ 17:45 07.10.2017 عثرت السلطات الليبية، أمس الجمعة، على رفات 21 قبطيا مصريا بث تنظيم « داعش » الإرهابي، قبل عامين، فيديو لعملية ذبحهم في مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس). ونقلت وكالة المغرب العربي […]