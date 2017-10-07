وصف كاتب عام نقابة التعليم الأساسي المستوري القمودي في تصريح لمراسلة الإذاعة الوطنية تبرة الشيباني خلال اشرافه اليوم السبت بمدنين على أشغال مؤتمر الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بالجهة، وضعية التربية بالكارثية، نظرا لتردي البنية التحتية وعدم عودة بعض التلاميذ الى مقاعد الدراسة بسبب النقص الفادح في المعلمين الذي يقدر بـ 15 ألف شغور .

وطالب القمودي من جهة أخرى بإيجاد صيغة لانتداب المعلمين النواب الذين تمّ تكليفهم بتسديد الشغورات الظرفية لمدّة 5 أشهر و15 يوما فما أكثر إلى حدود 30 جوان 2016 و30 جوان 2017.

الإذتعة الوطنية