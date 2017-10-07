تمكن، اليوم السبت، أعوان الأمن الوطني بالمكنين من ولاية المنستير من إلقاء القبض على مجرم خطير وهو بصدد الشروع في عملية قتل، وذلك على مستوى مدينة طبلبة بالجهة، حسب ما أفاد به مصدر أمني، مراسلة (وات) بالجهة.

وأوضح ذات المصدر أنه تم ايقاف المتهم والاحتفاظ به، إلى جانب حجز سلاح أبيض بحوزته، مشيرا إلى أن الأبحاث مازالت جارية في شأنه.

وأضاف أن أعوان الأمن الوطني الراجعين بالنظر إلى منطقة الأمن الوطني بالمكنين من ولاية المنستير تمكنوا أيضا من إيقاف 6 أشخاص صادرة في شأنهم مناشير تفتيش ، إلى جانب شخص في المكنين يشتبه في سرقته لسيارة، فضلا عن إلقائهم القبض على شخصين آخرين في حالة تلبس بكلّ من المكنين وطبلبة وهما بصدد سرقة دراجتين ناريتين.