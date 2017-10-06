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قائد شرطة كاتالونيا أمام المحكمة في مدريد بتهمة « التحريض ضد الدولة »

يمثل قائد شرطة إقليم كاتالونيا،جوزيف لويز تراببيرو، أمام المحكمة في العاصمة الإسبانية مدريد بتهمة « التحريض على الدولة ».
ويتهم جهاز الشرطة في كاتالونيا بالتقصير في حماية الشرطة الإسبانية من المحتجين قبل الاستفتاء على الاستقلال يوم 1 أكتوبر.
وقد اعتبر الاستفتاء الذي جرى الأحد الماضي « غير شرعي » وفقا للقانون الإسباني.
ويخطط البرلمان الكاتالوني لعقد جلسة الإثنين بالرغم من مرسوم دستوري يقضي بتعليق جلساته.
وقال مسؤول العلاقات الخارجية الكتالوني « البرلمان سيناقش، البرلمان سيجتمع، كل محاولات الحكومة الإسبانية للوقوف في وجه خطواتنا قد فشلت وكان مردودها سلبيا ».
وهناك تكهنات بأن البرلمان سيعلن استقلال كاتالونيا في جلسته.
وسينظر في دعوى « التحريض على الدولة » امام محكمة الجنايات في مدريد.
ويواجه المتهمون تهمة « التقصير في مساعدة الشرطة المدنية الإسبانية في السيطرة على آلاف المحتجين المؤيدين لاستقلال إقليم كاتالونيا الذين تجمعوا أمام الدائرة الاقتصادية الكاتالونية في يوم 20 سبتمبر الماضي.
وبالإضافة إلى قائد الشرطة تراباديرو يمثل أمام المحكمة ضابط شرطة كاتالوني آخر واثنان من النشطاء.
وتقول صحيفة إلبايس إن تهمة « التحريض على الدولة » هي تهمة غريبة في إسبانيا ما بعد فرانكو.

توقيت الإدراج ◔ 16:37  06.10.2017
آخر تحيين ◔ 16:37  06.10.2017

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