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ضبط القائمة الأوّليّة لأعضاء الهيئة الفرعية للإنتخابات للتونسيين المقيمين بألمانيا والمسجلين بها

أفادت الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات، بأنّه تمّ ضبط القائمة الأوّليّة لأعضاء الهيئة الفرعية للإنتخابات للتونسيين المقيمين بألمانيا والمسجّلين بها، المحدثة بمناسبة إجراء الإنتخابات التشريعية الجزئية لسنة 2017، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 8 من قرار الهيئة والمتعلّق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للإنتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها.
وبينت هيئة الإنتخابات في بلاغ لها اليوم الجمعة أنه يمكن الإعتراض على قائمة المقبولين أوّليّا في أجل أقصاه خمسة (5) أيام من تاريخ النشر بالموقع الإلكتروني للهيئة، وذلك وفقا للآجال المنصوص عليها بالفصل 7 من نفس القرار.
وتضمنت القائمة الأولية التي تم نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة إسمين اثنين وهما كل من عبد العزيز الشريف وعبد الفتاح الرزقي.
يذكر أنه صدر بالرائد الرسمي عدد 191 لسنة 2017 والمؤرخ في 3 أكتوبر 2017 أمر رئاسي يتضمن فصلين ويتعلق بدعوة الناخبين التونسيين المقيمين بألمانيا والمسجلين بها للإنتخابات التشريعية الجزئية، أيام 15 و16 و17 ديسمبر 2017″.
كما يشار إلى انّ النائب عن دائرة ألمانيا (مقعد وحيد ) بمجلس نواب الشعب ،حاتم شهر الدين الفرجاني قد قدم استقالته من المجلس النيابي اثر تعيينه كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفا بالدبلوماسية الاقتصادية عقب التحوير الوزاري الأخير لتركيبة الحكومة.

توقيت الإدراج ◔ 16:02  06.10.2017
آخر تحيين ◔ 16:02  06.10.2017

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