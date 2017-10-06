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شركة السكك الحديدية تلغي بعض سفراتها على احواز الساحل بسبب الأشغال

أكدت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية أنه سيتم إلغاء بعض القطارات نظرا للقيام بأشغال على الخط 22 الرابط بين سوسة باب الجديد والمهدية حتى يتلاءم مع المنشأة الجديدة بالنقطة الكيلومترية 16+995. وسيتم الغاء هذه القطارات على النحو التالي :
- يوم السبت 07 أكتوبر 2017
من سوسة باب الجديد في اتجاه المنستير والمهدية :
القطار المنطلق على الساعة 16 و 35 دق
القطار المنطلق على الساعة 17 و 50 دق
القطار المنطلق على الساعة 19 و 25 دق
من المنستير في اتجاه سوسة باب الجديد :
القطار المنطلق على الساعة 17
القطار المنطلق على الساعة 18 و 20 دق
القطار المنطلق على الساعة 19 و 42 دق
- يوم الاحد 08 أكتوبر 2017
من سوسة باب الجديد في اتجاه المنستير والمهدية :
القطار المنطلق على الساعة 13 و 10 دق
القطار المنطلق على الساعة 14 و 20 دق
القطار المنطلق على الساعة 16 و 35 دق
القطار المنطلق على الساعة 17 و 50 دق
القطار المنطلق على الساعة 19 و 25 دق
من المنستير في اتجاه سوسة باب الجديد :
القطار المنطلق على الساعة 08 و 55 دق
القطار المنطلق على الساعة 16 و 20 دق
القطار المنطلق على الساعة 17
القطار المنطلق على الساعة 18 و 20 دق
القطار المنطلق على الساعة 19 و 42 دق

توقيت الإدراج ◔ 17:28  06.10.2017
آخر تحيين ◔ 17:28  06.10.2017

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