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إخلاء المزيد من المدارس في روسيا وسط موجة مستمرة من تهديدات بوجود القنابل

تم اخلاء أكثر من 40 مدرسة في منطقة موسكو اليوم الجمعة، عقب تهديدات بوجود قنابل، في استمرار للاتجاه الذى شهد إخلاء العديد من المباني خلال الاسابيع الاخيرة.

وذكرت وكالة أنباء انترفاكس الروسية انه تم إجلاء حوالى 6 الاف شخص من المدارس.

توقيت الإدراج ◔ 15:32  06.10.2017
آخر تحيين ◔ 15:32  06.10.2017

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