اعتبر رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الملغاشي أحمد أحمد أن الكاميرون ليس جاهزا لاحتضان كأس إفريقيا للأمم 2019 التي ستعرف ارتفاع عدد المنتخبات المشاركة من 16 إلى 24.

وأكد رئيس الكاف على هامش زيارة قادته إلى واغادوغو (بوركينا فاسو) قائلا: « حتى و لو كانت هناك أربعة منتخبات, فالكاميرون ليس جاهزا. لقد قررنا أنه مستقبلا, لن يقوم أعضاء المكتب التنفيذي للكاف بمعاينة البلدان التي اختيرت لاحتضان كأس إفريقيا بل سيتكفل خبراء بهذه المهمة, حيث ستقوم الكاف باتخاذ القرار النهائي على ضوء تقارير الخبراء. بالنسبة للكاميرون, سنرسل خبراء للقيام بهذه المهمة وسنتخذ القرار المناسب بعد الانتهاء من مهمة المعاينة ».

وسبق للجزائر والمغرب أن تقدما بطلب احتضان دورة-2019 في حال عجز الكاميرون على تنظيمها.وكان المكتب التنفيذي للهيئة الكروية الإفريقية قد قبل خلال اجتماعه الأخير بالرباط (المغرب) برفع عدد المنتخبات المتأهلة من 16 إلى 24 انطلاقا من نسخة 2019, على ان تنظم في شهري جوان وجويلية بدلا من جانفي وفيفري.يمكن القول أن الزيارة التي سيشرع فيها خبراء الكاف ابتداء من 20 أوت الجاريستكون حاسمة.

من جهتها لم تتوقف السلطات الكاميرونية عن توجيه رسائل مطمئنة. وصرح مؤخرا الأمين العام للاتحاد الكاميروني لكرة القدم بليز موسى, في هذا السياق: « الكاميرون متأكد من احتضان كان-2019 بعد ان استوفى 60 % من دفتر الشروط قبل 18 شهرا عن موعد انطلاق هذه المنافسة ».

من جهة أخرى, عاد رئيس الكاف حول اسناد (كاس امم افريقيا 2021 لكوت ديفوار و2023 لغينيا في شهر سبتمبر 2014, حيث كان من المقرر أن تسند الكاف دورتي2019 و 2021 فقط, فاعتبرت بعض البلدان قرار منح تنظيم كان-2023 « عنيفا » وأنها كانت « مظلومة ».

ويقول أحمد أحمد إنه « يتفهم غضب هذه البلدان », مشيرا أنه لا يستبعد « فتح نقاش حول هذا الموضوع ». وحسب الصحافة, فالتقارب الموجود بين رئيس الاتحاد ورئيس منطقة كوسافا (مجلس جمعيات كرة القدم بإفريقيا الجنوبية) فيليب شيناقوا, الذي يتمنى مراجعة اسناد تنظيم هذه الدورات, قد يكون له تأثير