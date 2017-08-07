استقبل رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، بقصر قرطاج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، وتأتي هذه الزيارة في سياق المباحثات والتحركات الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة والتوصل إلى اتفاق سياسي للملف الليبي .

ولقد أكد السراج في تصريحه لوسائل الإعلام أن لا بديل عن الاتفاق السياسي و أن جميع الأجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسي مطالبة بالدفع نحو تسوية شاملة للأزمة في ليبيا.

وتباحث اللقاء مخرجات اتفاق باريس وإمكانيات تفعيل « خارطة الطريق » المقترحة لإنهاء الأزمة الليبية، وكان السراج قد بادر في شهر جويلية الماضي بطرح خارطة طريق للخروج من الأزمة التي تعصف بليبيا منذ 6 سنوات بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مشتركة في شهر مارس المقبل وتشكيل مجلس أعلى للمصالحة الوطنية مع وقف إطلاق النار.

وأضاف رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية أن اللقاء كان مناسبة لتباحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات بما يعود بالفائدة على الشعبين الشقيقين، كما تناولت المشاورات عدة ملفات ذات الاهتمام المشترك في المجال الاقتصادي والأمني وهناك لجان مشتركة انطلقت في المباحثات في هذا الإطار.

ويذكر ان الباجي قايد السبسي اجتمع منذ أيام قليلة مع محمود جبريل رئيس تحالف القوى الوطنية، وقبل ذلك التقى بعلي القطاراني نائب رئيس المجلس الرئاسي، كما تحدث هاتفيا مع قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر. في إطار الجهود الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية في ليبيا بدعوة الفرقاء السياسيين إلى طاولة الحوار.