تمكّنت يوم امس الاحد الوحدات البحريّة للحرس الوطني بصفاقس من إحباط عمليّة إجتياز للحدود البحريّة خلسة وضبطت مركب صيد بحري بعرض سواحل العوابد على متنه 10 مجتازين من بينهم شخص محلّ إجراء حدودي وشخص ثانٍ مفتش عنه.
واشار بلاغ صادر اليوم عن وزارة الداخلية انه بالتحرّي معهم إعترفوا أنهم شاركوا في العمليّة مقابل مبالغ ماليّة متفاوتة لكلّ واحد منهم،كما تمّ إتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم بعد مراجعة النيابة العموميّة ومباشرة قضيّة عدليّة موضوعها « تكوين وفاق يهدف إلى مغادرة التراب التونسي بحرا خلسة « .-
صفاقس:احباط عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة بسواحل العوابد
تمكّنت يوم امس الاحد الوحدات البحريّة للحرس الوطني بصفاقس من إحباط عمليّة إجتياز للحدود البحريّة خلسة وضبطت مركب صيد بحري بعرض سواحل العوابد على متنه 10 مجتازين من بينهم شخص محلّ إجراء حدودي وشخص ثانٍ مفتش عنه.