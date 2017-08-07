تمكّنت وحدات الحرس الوطني بكامل تراب الجمهورية خلال الفترة الممتدة من 30 جويلية إلى 5 أوت الجاري ، من إحباط 72 عملية تهريب قدرت القيمة المالية الجمليّة للبضائع المحجوزة فيها بـ 2 مليون و787 ألف و352 دينار.

كما تم وفق بلاغ لوزارة الداخلية، إلقاء القبض على 979 شخص مفتش عنه وإيقاف عنصرين تكفيريين مفتش عنهما من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي و9 عناصر أخرى يشتبه في انضمامها إلى تنظيم إرهابي.

وتولت وحدات الحرس الوطني في نفس الفترة، حجز 81 سيّارة وشاحنة مفتش عنها، و6 بنادق صيد و43 خرطوشة من مختلف العيارات ممسوكة دون رخصة قانونيّة، و21 قرصا مخدّرا و4 كلغ ونصف من مخدّر القنب الهندي « زطلة »، إلى جانب إحباط 4 عمليّات اجتياز للحدود البحرّية خلسة وإلقاء القبض على 16 مجتازا.