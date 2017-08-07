تشهد الأرض اليوم الإثنين 7 أوت الجاري ، خسوفا جزئيا للقمر، يكون مرئيا بتونس انطلاقا من بزوغ القمر إلى غاية الساعة الثامنة مساء و18 دقيقة، بحسب ما أعلن عنه المعهد الوطني للرصد الجوي.

وأفاد المعهد أنه سيتم تسجيل هذه الظاهرة بمواقيت بزوغ القمر بمختلف الولايات وستقدر نسبة المساحة المغطاة بظل الأرض حوالي 24 بالمائة عند أقصى الخسوف .

ويمكن لهواة الظواهر الفلكية مشاهدة أقصى الخسوف محليا بتونس انطلاقا من الساعة 19و 20 دق ، ومتابعة خروج القمر من الأرض مع الساعة 20 و18 دق فضلا عن مشاهدة خروج القمر من ظل الأرض مع الساعة 21 و 50 دق.

نوفل بمن معاوية : رئيس مصلحة علم الفلك بمدينة العلوم

اذاعة تونس الثقافية