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جائزة التميّز الإعلامي العربي لعام 2017 للاعلامي حبيب جغام

نال أحد أبناء الإذاعة التونسية الإعلامي الحبيب جغام جائزة التميّز الإعلامي العربي لعام 2017 في الصنف الخاص بتكريم شخصيات إعلامية عربية رائدة.
وكانت الإذاعة التونسية رشّحت الحبيب جغام لهذه الجائزة لحسّه العربي وحرصه على اللغة العربية فيما أنتج من برامج ومنوعات وقيامه بتحقيقات ميدانية وبرامج مباشرة من عواصم ومدن عربية كثيرة منها القاهرة وعمّان وبيروت والقدس ومقديشو وطنجة ومكة المكرّمة.
ويأتي تكريم الحبيب جغام كذلك لاشتراكه في تقديم برامج وسهرات عربية مشتركة وإجرائه مقابلات وحوارات مع نجوم الفن والإبداع والإعلام في المنطقة العربية.
وتسند جوائز التميز الإعلامي العربي في 21 أفريل من كل عام احتفالا بيوم الإعلام العربي.
وكان مجلس وزراء الإعلام العربي اتخذ قرارا بتخصيص جوائز 2017 لمجال الإذاعة.

توقيت الإدراج ◔ 12:07  07.08.2017
آخر تحيين ◔ 12:07  07.08.2017

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