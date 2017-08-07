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توننداكس ينمو بنسبة 0،16 بالمائة في افتتاح حصة الاثنين

استهلت بورصة تونس معاملاتها صباح الاثنين، على ارتفاع اذ تطور مؤشرها المرجعي توننداكس بنسبة 0،16 بالمائة ليبلغ مستوى 6191.12 نقطة وسط حجم معاملات بقيمة 0،052 ألف دينار، بحسب التحليل اليومي للوسيط بالبورصة  » مينا كبيتال ».
ومن جهة الارتفاعات تطورت أسهم مونوبري بنسبة 97ر2 بالمائة (6،68 د)، تبعتها أسهم الشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية بنسبة 10ر2 بالمائة (39ر3 د) ثم سيرياليس بنسبة 09ر2 بالمائة (38ر4 د).
في المقابل، خسرت أسهم السكنى نسبة 55ر2 بالمائة من قيمتها (50ر3 د)، ونفس الشأن بالنسبة إلى الشركة التونسية للتأمين واعادة التأمين( ستار) التي انخفضت أسهمها بنسبة 45ر2 بالمائة (115 د) وأسهم شركة أدوية بنسبة 44ر2 بالمائة (19ر5 د).

توقيت الإدراج ◔ 11:50  07.08.2017
آخر تحيين ◔ 11:50  07.08.2017

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