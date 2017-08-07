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الاتحاد العربي لكرة القدم

المغرب يستضيف النسخة القادمة للبطولة العربية للأندية

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن اختيار المغرب لتنظيم النسخة القادمة للبطولة العربية للأندية.
ونقلت وسائل إعلام محلية، عن الأمير تركي بن خالد، رئيس الاتحاد، قوله في تصريحات صحفية عقب المباراة النهائية للبطولة (نسخة 2017) التي توج بها فريق الترجى الرياضي على حساب الفيصلي الأردني (3-2) أمس الأحد مدينة الاسكندرية المصرية إنه « تقرر تنظيم البطولة في النسخة المقبلة (دورة 2018) بالمغرب « .
وذكر أن البطولة ستقام بصفة سنوية في دولة عربية، وذلك في شهر أوت من كل عام ، وفي نفس الفترة التي أقيمت فيها النسخة الحالية في مصر ( من 22 جويلية إلى 6 أوت).
وكان الاتحاد العربي قد تلقى عروضا من خمس دول عربية لاستضافة البطولة في نسختها المقبلة.
وبعدما أشاد بتنظيم دورة 2017 التي استضافتها مصر، أكد الأمير تركي أن الاتحاد العربي لكرة القدم يستهدف إقامة بطولة عربية للمنتخبات، وكذلك في مختلف المراحل العمرية، معربا عن تمنياته بأن يجري تنظيم بقية النسخ القادمة بشكل أفضل من أجل تطوير كرة القدم العربية في السنوات المقبلة.
واستضافت مصر البطولة العربية للأندية في مدينتي القاهرة والإسكندرية، بمشاركة 12 فريقا تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات.

توقيت الإدراج ◔ 13:01  07.08.2017
آخر تحيين ◔ 13:02  07.08.2017

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