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Mideast Israel Palestinians

اعتقال عشرة فلسطينيين من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرة فلسطينيين خلال حملة جديدة شنتها على مناطق مختلفة في الضفة الغربية اليوم .
وبحسب وسائل الإعلام العبرية، فإن عناصر جيش الاحتلال قامت باعتقال 10 فلسطينيين خلال عمليات الاقتحام التي شنتها في مناطق الضفة الغربية، حيث أفادت بأن المعتقلين هم أربعة شبان من بلدة’ تقوع’ من بيت لحم، واثنان من بلدة ‘تفوح’ التابعة لمحافظات الخليل، وثلاثة من ‘دير قديس’في رام الله، وواحد من بلدة ‘سعير’ التابعة لمحافظات الخليل.
كما اقتحم مئات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال منطقة ‘قبر يوسف’ شرق مدينة ‘نابلس’، وسط مواجهات اندلعت وامتدت على مناطق واسعة.
وذكرت المصادر أن حافلات تقل أعدادا ضخمة من المستوطنين وصلت الى أطراف مدينة ‘نابلس’، بعد تجمعها قبالة حاجز ‘بيت فوريك’، وفور وصولها اندلعت مواجهات استمرت أكثر من ثلاث ساعات، وتركزت في ‘شارع عمان’ومدخل مخيم ‘بلاطة الشمالي’ وبلدة ‘بلاطة البلد’.
ومن جهة أخرى، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن عدة إصابات بالاختناق بالغاز المدمع والعيارات المطاطية وشظايا قنابل الصوت، وقد عولجت جميعها ميدانيا.

توقيت الإدراج ◔ 10:15  07.08.2017
آخر تحيين ◔ 10:15  07.08.2017

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