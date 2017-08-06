تمت ظهر يوم الأمس السبت إعادة كافة متساكني منطقة « أولاد عود » من معتمدية سجنان التابعة لولاية بنزرت والبالغ عددهم 37 فردا إلى منازلهم، وذلك وفق ما أكدته المديرة الجهوية للشؤون الاجتماعية شاذلية الجباري لمراسل (وات) بالجهة.

وتأتي عودة هؤلاء الأهالي إلى منازلهم إثر تمكن مختلف هياكل التدخل الميداني لعناصر اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة والهياكل المعاضدة لها من السيطرة على حريق منطقة أولاد عود ومحيطها المجاور، وبعد أن كانت السلطات الجهوية أجلتهم عن منازلهم توقيا مخاطر النيران وإيوائهم بإعدادية في سجنان ومنها نحو مركز « رحمة » وسط المدينة.

وأضافت المديرة الجهوية للشؤون الاجتماعية أنه تم توفير وسائل النقل لتأمين عودة المتساكنين إلى منازلهم بالإضافة للمؤونة والإعاشة والمساعدات الظرفية المتطلبة لهذه الأيام في انتظار برمجة زيارات ميدانية لفائدتهم ولكل العائلات التي مرت بمحنة « النار » وإعداد التقارير والتدخلات الواجبة في الشأن، مشيرة إلى مركز « رحمة » لا يزال يأوي 14 فردا من متساكني دوار العين البيضاء حيث خصصت لهم كل الظروف الملائمة للإقامة من أكل وشرب ودواء وغيرها.

وفي جانب آخر، أكد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية خليفة الهمامي، أن التدخلات الميدانية والاستراتيجية الفنية التي وضعتها اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة نجحت في « السيطرة النسبية على مختلف جيوب النار الكبيرة خاصة في مناطق طمرة والحدادة وزيليا وكاب سيراط والوطنية رقم 51 وفتح طرائد نارية كبيرة مع تواصل تركيز فرق رقابية ميدانية للتدخل في الحين كلما جد جديد بسبب قوة رياح الشهيلي أو غيره ».

وأضاف أنه تمت السيطرة على حريق منطقة الصخيرة وادي بوراوي بفضل التدخلات الميدانية لكافة الأجهزة العاملة من حماية مدنية وغابات وفلاحة وتجهيز وجيش وطني ومتطوعين والتركيز اللوجستي الموجه إلى جانب الطلعات الجوية لطائرتين تابعتين للجيش الوطني تكفلت بأكثر من 15 طلعة جوية لقطع الطريق أمام توسع النيران.

وأشار إلى أن المجهودات الميدانية بقيادة والي بنزرت ورئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة، انصبت ظهر اليوم على السيطرة على بؤرة النار بعمق المنطقة الغابية الوعرة الظواهرية عمادة السحابنة بسجنان.