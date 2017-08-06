البث الحي
أخبار وطنية : مناقشة مشروع اصلاح الاذاعة أخبار الاذاعة : مشروع إصلاح الإذاعة التونسية متفرقات : النيابة العمومية تأذن بإيقاف المتسبب المباشر في الحريق الذي اندلع بجبل ريحانة من معتمدية قبلاط متفرقات : حجز بضاعة مهربة داخل حافلة نقل عمومي بجهة قابس متفرقات : اهالي منطقة المساعيد بمعتمدية العلا من ولاية القيروان يغلقون الطريق احتجاجا على غياب المرافق ومتطلبات الحياة الكريمة أخبار وطنية : رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي في تونس في زيارة عمل الى جربة وجرجيس أخبار وطنية : اعتداء يطال فريق الوطنية الأولى

الاخبار : متفرقات

arrestation-050916-1

حجز بضاعة مهربة داخل حافلة نقل عمومي بجهة قابس

ذكر العميد خليفة الشيباني، الناطق الرسمي و المكلف بالإعلام بالإدارة العامة للحرس الوطني، السبت، أن وحدات الحرس الوطني بجهة قابس حجزت بضائع مهربة عثر عليها داخل حافلة تابعة لإحدى الشركات الجهوية للنقل تم حجزها هي الأخرى اثر مراجعة النيابة العمومية.
وقال الشيباني لوكالة تونس افريقيا للانباء ان تلك الوحدات عثرت مساء اليوم في مفترق « عرام » التابع لمعتمدية مارث (ولاية قابس) بالطريق الوطنية رقم واحد، و اثر مراقبتها لحافلة تابعة لإحدى شركات النقل الجهوية كانت قادمة من بن قردان و على متنها 30 راكبا، على بضاعة مهربة حددت قيمتها بحوالي 17 ألف دينار.
وتتمثل البضائع المحجوزة ،حسب الناطق الرسمي، في 2510 علبة سجائر و 641 علبة شوكلاته و 240 علبة مشروب منشط اعترف سائق الحافلة بملكيته لتك البضائع المختلفة.
هذا وقد امرت النيابة العمومية اثر مراجعتها من قبل وحدات الحرس بالجهة بحجز البضاعة و الحافلة والمقر ثمنها بحوالي 150 ألف دينار والإبقاء على السائق بحالة سراح.
من جهة اخرى قال العميد الشيباني انه تم تسخير وسائل نقل عمومية و خاصة لايصال ركاب الحافلة الى مقاصدهم .

توقيت الإدراج ◔ 10:00  06.08.2017
آخر تحيين ◔ 10:00  06.08.2017

بقية الأخبار

مشروع-اصلاح

fi_carthage2017_280

تابعونا على الفايسبوك

للتواصل معنا على

مدونة-سلوك

الميثاق-التحريري-في-التعاطي-مع-الارهاب2

الميثاق-التحريري

النشرات الإخبارية

النشرات-الاخبارية

radio_tunisienne_android