ذكر العميد خليفة الشيباني، الناطق الرسمي و المكلف بالإعلام بالإدارة العامة للحرس الوطني، السبت، أن وحدات الحرس الوطني بجهة قابس حجزت بضائع مهربة عثر عليها داخل حافلة تابعة لإحدى الشركات الجهوية للنقل تم حجزها هي الأخرى اثر مراجعة النيابة العمومية.

وقال الشيباني لوكالة تونس افريقيا للانباء ان تلك الوحدات عثرت مساء اليوم في مفترق « عرام » التابع لمعتمدية مارث (ولاية قابس) بالطريق الوطنية رقم واحد، و اثر مراقبتها لحافلة تابعة لإحدى شركات النقل الجهوية كانت قادمة من بن قردان و على متنها 30 راكبا، على بضاعة مهربة حددت قيمتها بحوالي 17 ألف دينار.

وتتمثل البضائع المحجوزة ،حسب الناطق الرسمي، في 2510 علبة سجائر و 641 علبة شوكلاته و 240 علبة مشروب منشط اعترف سائق الحافلة بملكيته لتك البضائع المختلفة.

هذا وقد امرت النيابة العمومية اثر مراجعتها من قبل وحدات الحرس بالجهة بحجز البضاعة و الحافلة والمقر ثمنها بحوالي 150 ألف دينار والإبقاء على السائق بحالة سراح.

من جهة اخرى قال العميد الشيباني انه تم تسخير وسائل نقل عمومية و خاصة لايصال ركاب الحافلة الى مقاصدهم .