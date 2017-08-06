مع تمكن مختلف هياكل التدخل الميداني لعناصر اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم الانجدة والهياكل المعاضدة لهم من السيطرة على حريق منطقة وادي العود ومحيطها المجاور وبعد ان كانت السلطات الجهوية اجلتهم عن منازلهم توقيا من كل خطر قد يداهمهم جراء النيران المستعرة وايوائهم مثلما كنا اعلنا في مراسلات سابقة باعدادية يسجنان ومنها نحو مركز رحمة وسط سجنان تم ظهر اليوم اعادة كل متساكني الدوار ممن اقاموا بالمركز الى منازلهم من جديد وعددهم 37 فرد ، وفق تاكيد السيدة شاذلية الجباري المديرة الجهوية للشؤون الاجتماعية لمراسل الاخبار طارق الجبار .

واضافت في تصريح خاص لنا انه تم توفير وسائل النقل لفائدتهم بالاضافة لمؤونة الاعاشة والمساعدات الضرفية المتطلبة لهذه الايام في انتظار برمجة زيارات ميدانية لفائدتهم وكل العائلات التي مرت بمحنة » النار » واعداد التقارير والتدخلات الواجبة في الشان ، بينما لازال مركز رحمة ياوي ما يناهز الـ14 فرد من متساكني دوار العين البيضاء حيث خصصت لهم كل الظروف الملائمة للاقامة من حيث الاكل والشرب والدواء وغيرها .

الى ذلك وبخصوص النيران ووفق تاكيد السيد خليفة الهمامي المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية نجحت التدخلات الميدانية والاستراتيجية الفنية التي وضعتها اللجنةالجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة في السيطرة النسبية على مختلف جيوب النار الكبيرة خاصة في مناطق طمرة والحدادة وزيليا وكاب سيراط والوطنية رقم 51 وفتح طرائد نارية كبيرة مع تواصل تركيز فرق رقابية ميدانية للتدخل في الحين كلما جد جديد بسبب قوة رياح الشهيلي او غيره .

مضيفا ان حريق منطقة الصخيرة وادي بوراوي تم السيطرة عليه بفضل التدخلات الميدانية لكافة الاجهزة العاملة من حماية مدنية وغابات وفلاحة وتجهيز وجيش وطني ومتطوعين والتركيز اللوجستي الموجه الى جانب الطلعات الجوية لطائرتي (2) الجيش الوطني التي تكفلت باكثر من 15 طلعة جوية لقطع الطريق امام توسع النيران باحداهم الثروات الغابية لا في سجنان فقط بل في كل البلاد.

ومشيرا الى ان المجهودات الميدانية بقيادة والي بنزرت ورئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة السيد محمد قويدر ، منصبة ظهر اليوم على اخماد والسيطرة على بؤرة النار بعمق المنطقة الغابية الوعرة الظواهرية عمادة السحابنة بسجنان .

ومن ناحية اخرى يتواصل المد التضامني » مدرارا » » كل قدير وقدروا » سواء من عموم المواطنين من كل مناطق الجهة او بقية النسيج الجمعياتي والمؤسساتي الخاص والعمومي وايضا المنظماتي في شكل مساعدات عينية وغذائية وغيرها لاهلنا بسجنان الذين على مصابهم ظلوا صامدين ومرابطين على خط النار رفقة مختلف المسؤولين والفنيين والمتدخلين ميدانيا .

الإذاعة التونسية: طارق جبار