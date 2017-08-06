تمكنت مصالح الحرس الوطني لاقليم بنزرت من ايقاف 3 انفار الى حد الساعة بتهمة اضرام النيران في املاك الدولة وتحديدا في عدد من المناطق الغابية بمعتمدية سجنان ،بالاضافة لتحرير 4 محاضر عدلية والتحقيق مع 40 فردا من المشبوه فيهم في ذات القضية ،وفق تاكيد الرائد بالحرس الوطني السيد خالد قريسة،لمراسل الاخبار طارق الجبار واوضح ذات المصدر في تصريح خاص لنا ظهر اليوم ان الموقوفين الثلاثة ووفق التحريات الدقيقة المجراة معهم فان تهنة اضرام النيران بغابات سجنان ثابتة عليهم وان اعمارهم ما بين 18 و25 سنة مع الالتزام بعدم البوح بمزيد من المعطيات حولهم نظرا لسرية الابحاث ولضمان حسن سيرها .

مبينا ان المشبوه فيهم الاربعين (40 ) يجري وفق الاجراءات القانونية المعمول بها التحري معهم من قبل وحدات الحرس الوطني المختصة المكلفة من ادارة الابحاث الى ادارة التوقي من الارهاب وغيرها . ولاحظ ذات المصدر ان مصالح الحرس الوطني وفي اطار التنسيق التام مع اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة برئاسة والي الجهة وتحت اشراف السيد مدير اقليم الحرس الوطني تعمل منذ اندلاع الحرائق ليلة الاثنين الفارط والى اليوم على تامين المواطنين وممتلكاتهم جراء الحرائق المندلعة بالاضافة لوضع وتنفيذ خطة استراتيجية محكمة مع بقية الهياكل الامنية من حرس مرور وامن عمومي وغيرهم من اجل تامين وتيسير حركة المرور بالنسبة لكل اهالي منطقة سجنان وايضا مختلف الطواقم الفنية وغيرها المتدخلة للسيطرة على النيران ،حيث لم نسجل اي حادث غير مرغوب فيه في هذا الاطار .

الإذاعة التونسية: طارق الجبار