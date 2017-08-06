دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، كافة الحكام والاحزاب السياسية إلى « ضرورة تكريس كل مجهوداتهم لخدمة الوطن ومصارحة الشعب التونسي بالحقيقة والابتعاد عن ثقافة المحاصصة والغنيمة والخطابات المنمقة في المنابر الاعلامية التي لا تخدم مصلحة الوطن »، وفق تعبيره.

وأكد الطبوبي، خلال إشرافه في صفاقس على إحياء الذكرى 70 لملحمة 5 اوت 1947، على أن » المنظمة الشغيلة ستكون مع بقية مكونات المجتمع الوطني والقوى الديمقراطية والتقدمية المناظلة سدا منيعا ضد كل القوى الانتهازية التي لا تخدم مفهوم الدولة التونسية ا »، مضيفا قوله « إننا قادرون جميعا على بناء ربيع تونس شريطة أن نكون مؤمنين بقدراتنا البشرية وان نراعي خصوصياتنا المجتمعية وإمكانياتنا المادية ومتضامنين حول أهداف استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار خدمة الشعب الذي طالت انتظاراته من الثورة ».