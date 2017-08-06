توج الترجي الرياضي التونسي بالبطولة العربية للاندية لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه وذلك عقب فوزه على الفيصلي الاردني (3-2) بعد تمديد الوقت (الوقت الاصلي 2-2) اليوم الاحد بملعب الاسكندرية في الدور النهائي غانما بالمناسبة مبلغ 2.500.000 دولار.

وسجل سعد بقير (46 و54) وشمس الدين الذوادي (101) اهداف الترجي الرياضي واكرم الزوي (72) وخليل بن عطية (88) هدفي الفيصلي الاردني.

وكان الترجي الرياضي توج باللقب سنتي 1993 و2009

ويعد هذا التتويج السادس لكرة القدم التونسية حصدها كل من الترجي الرياضي (3) والنادي الصفاقسي (2- 2000 و2004) والنادي الافريقي (1- 1997).

وحقق الترجي الرياضي ثلاثة انتصارات في الدور الاول على كل من نفط الوسط العراقي (1-0) والمريخ السوداني (2-0) والهلال السعودي (3-2) قبل ان يزيح الفتح الرياضي المغربي في الدور نصف النهائي (2-1 بعد تمديد الوقت).

ورافق الهدف الذي سجله المدافع شمس الدين الذوادي في الوقت الاضافي احتجاج كبير من قبل لاعبي ومسيري الفيصلي الاردني على حكم المباراة المصري ابراهيم نور الدين الذي تعرض للعنف مباشرة بعد الهدف وكذلك بعد نهاية المباراة.

واحتج فريق الفيصلي على هدف الذوادي بداعي التسلل.

وبدأ الترجي الرياضي المباراة بشكل جيد وكان الطرف الافضل من حيث الاستحواذ على الكرة وكذلك من حيث الفرص السانحة للتسجيل لكنه لم يترجم هذه الاسبقية الى اهداف لتنتهي الفترة الاولى بالتعادل السلبي.

ومع انطلاق الشوط الثاني نجح لاعب الوسط سعد بقير في منح اسبقية هامة لفريقه بهدفين الاول من تسديدة من خارج منطقة الجزاء (46) والثاني من ركلة حرة مباشرة (54) الا ان فريق الاحمر والاصفر لم يوفق في المحافظة على هذه الاسبقية حيث توصل الفريق الاردني الى تذليل الفارق بواسطة المهاجم الدولي الليبي اكرم الزوي (72) قبل ان ينجح خليل بن عطية في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 88 ليضطر الفريقان الى خوض الحصتين الاضافيتين التي شهدت تسجيل الترجي الرياضي هدف الفوز اثار احتجاجات كبيرة في صفوف الفريق الاردني.