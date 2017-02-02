أشرف وزير النقل السيد أنيس غديرة بمعية كاتب الدولة للنقل السيد هشام بن احمد على جلسة عمل تمحورت حول تهيئة تجهيزات محطة صفاقس للسكك الحديدية بما يسمح بتحقيق التواصل مع منطقة تبرورة وذلك بحضور رئيس الديوان والكاتب العام و المدير العام للنقل البري والمدير العام للدراسات الاستراتيجية والمنشآت والمؤسسات العمومية والرئيس المدير العام لشركة مترو صفاقس وممثلين عن الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وعدد من الاطارات العليا للوزارة .
وتناولت الجلسة تهيئة تجهيزات السكة الحديدية على مستوى محطة صفاقس وتركيز المحطة متعددة الوسائط ومشروع المترو الخفيف والمنطقة المستقبلية للوجستية بالجهة.
وخلال كلمته أبرز وزير النقل خلال الجلسة على أهمية تنظيم وتطوير منظومة النقل بصفاقس والتنسيق بين جميع المشاريع المبرمجة في المجال.
وزير النقل يشرف على جلسة عمل حول محطة صفاقس للسكك الحديدية
أشرف وزير النقل السيد أنيس غديرة بمعية كاتب الدولة للنقل السيد هشام بن احمد على جلسة عمل تمحورت حول تهيئة تجهيزات محطة صفاقس للسكك الحديدية بما يسمح بتحقيق التواصل مع منطقة تبرورة وذلك بحضور رئيس الديوان والكاتب العام و المدير العام للنقل البري والمدير العام للدراسات الاستراتيجية والمنشآت والمؤسسات العمومية والرئيس المدير العام لشركة مترو صفاقس وممثلين عن الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وعدد من الاطارات العليا للوزارة .