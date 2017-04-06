توفيت، اليوم الخميس، تلميذة تدرس بالمدرسة الابتدائية بالرضاع من معتمدية الرقاب في ولاية سيدي بوزيد نتيجة اصابتها بالتهاب الكبد الفيروسي صنف ج، حسب ما اكده المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد، محمد الزاهر الاحمدي، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة.

وأوضح ذات المصدر انه تم التفطن الى اصابة الهالكة بهذا المرض منذ النصف الثاني من شهر مارس المنقضي، و تمت متابعتها، في مرحلة اولى، من طرف أطباء من الرقاب قبل ان تنقل الى ولاية صفاقس اين توفيت صباح اليوم، مشيرا إلى أن فريقا طبيا مختصا تحول اليوم الى منطقة الرضاع لإجراء تحاليل خاصة على مياه الشرب بالمدرسة التي كانت ترتادها التلميذة المتوفاة والمنازل المجاورة لها.

هذا وكانت مصادر صحية قد اكدت سابقا ان السبب الأساسي لارتفاع حالات الاصابة بالالتهاب الكبد الفيروسي تعود بالأساس الى حالة المياه المخصصة للشرب سواء في المدارس او المنازل والتي تتمثل أساسا في مياه الماجل التي تفتقد للمعايير الصحية الاساسية.

يشار إلى أن حالة الوفاة هذه اثارت احتجاجات أولياء التلاميذ الذين منعوا ابناءهم من التحول الى مدرستهم، وطالبوا بإيجاد حل لتكرر حالات الاصابة بالالتهاب الكبد الفيروسي خاصة في معتمدية الرقاب.