أكد وزير النقل انيس غديرة في تصريح للإذاعة الوطنية الخميس 06 أفريل 2017 خلال موكب إحياء ذكرى وفاة الزعيم الحبيب بورقيبة بالمنستير، أن اشغال انجاز محطة النقل البري متعدد الوسائط بالجهة ستنطلق موفى هذه السنة.

واضاف غديرة أن هذا المشروع يأتي في إطار إستراتيجية لإحداث نمط متطور من الجيل الجديد لمحطات النقل البري خاصة في المدن الكبرى على الأقل، بهدف تسهيل الحياة اليومية للمواطنين وفق تعبيره.

وبين غديرة أن التكلفة المبدئية للمشروع 10 مليون دينار مشيرا أنه سيمتد على مساحة 6 هكتارات و سيشمل كافة أنماط النقل الجماعي البري الى جانب مرافق خدماتية للمواطنين.

المصدر: الإذاعة الوطنية