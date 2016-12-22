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وزير الداخلية الألماني : »احتمال كبير » أن المشتبه به التونسي هو منفد هجوم برلين

قال وزير الداخلية الألماني توماس دي مايتسيره اليوم الخميس إن المحققين الألمان يعتقدون أن هناك « احتمالا كبيرا » أن المشتبه به التونسي الذي يجري البحث عنه في ما يتعلق بهجوم يوم الاثنين على سوق لعيد الميلاد في برلين هو منفذ الهجوم.
وقال دي مايتسيره بحسب ما أوردته وكالة « رويترز » « يمكننا القول اليوم إن لدينا معلومات جديدة بأن هناك احتمالا كبيرا أن يكون المشتبه به هو المنفذ الحقيقي. »
وأضاف « تم العثور على بصمات … في مكان القيادة وهناك أدلة أخرى تدعم ذلك.
وظهرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بجوار دي مايتسيره في المكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية وقالت إنها تأمل أن يتم قريبا القبض على منفذ الهجوم.
وكان هجوم دهس بشاحنة وقع عشية الثلاثاء في سوق لعيد الميلاد وسط برلين خلف 12 قتيلا و48 جريحا.
وأعلنت الشرطة الألمانية حينها أن المشتبه به الباكستاني الذي تم القبض عليه ليس هو الفاعل، مؤكدة أن المهاجم ما زال طليقا، قبل أن توجه شكوكها إلى التونسي أنيس العامري.

توقيت الإدراج ◔ 18:18  22.12.2016
آخر تحيين ◔ 18:18  22.12.2016

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